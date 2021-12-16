Вакцинация от коронавируса: в Украине сделали уже более 27 млн прививок

Вакцинация от коронавируса: в Украине сделали уже более 27 млн прививок

За сутки 15 декабря провакцинировано 142 926 человек.

По состоянию на 15 декабря 2021 года в Украине от коронавируса уже проведено более 27 млн прививок, две дозы вакцины получили более 12,5 млн украинцев.

Об этом сообщает Минздрав.

"За сутки 15 декабря 142 926 человек вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получило 47 519 человек, полностью иммунизированы — 95 407 человек. С начала вакцинальной кампании привито 14 269 057 человек, из них получили первую дозу — 14 269 055 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 735 628 человек", — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего уже проведено 27 004 683 прививки.

Напомним, 24 февраля в Украине стартовала вакцинация от коронавируса препаратом индийского производства CoviShield по лицензии компании AstraZeneca, который 23 февраля прибыл в Киев.

25 марта в Украину прибыла китайская вакцина против COVID-19 CoronaVac производства компании Sinovac. В рамках глобальной инициативы COVAX 16 апреля в Украину прибыла первая партия вакцины Pfizer-BioNTech. Кроме COVAX, Украина заключила договор на закупку Pfizer за государственный счет. 11 мая в Минздраве заявили, что поставки в Украину вакцины против коронавируса производства компании Pfizer в этом году будут увеличены вдвое. Таким образом, в 2021 году вместо 10 млн мы получим 20 миллионов доз этого препарата.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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