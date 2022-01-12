Вакцинация от коронавируса: в Украине сделали уже более 29 млн прививок

Вакцинация от коронавируса: в Украине сделали уже более 29 млн прививок

За сутки 11 января провакцинировано 106 362 человека.

По состоянию на 12 января 2022 года в Украине от коронавируса уже проведено более 29 млн прививок, две дозы вакцины получили более 14 млн украинцев.

Об этом сообщает Минздрав.

"За сутки 11 января 106 362 человека вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 33 288 человек, вторую дозу – 59 348 человек, дополнительную дозу получили 670 человек, бустерную дозу – 13 056 человек. С начала вакцинальной кампании привито 14 875 716 человек, из них получили первую дозу – 14 875 714 человек, получили две дозы – 14 098 896 человек, получили дополнительную дозу – 7 339 человек, бустерную дозу – 41 141 человек", — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в Украине уже сделано 29 023 090 прививок.

Напомним, 24 февраля в Украине стартовала вакцинация от коронавируса препаратом индийского производства CoviShield по лицензии компании AstraZeneca, который 23 февраля прибыл в Киев.

25 марта в Украину прибыла китайская вакцина против COVID-19 CoronaVac производства компании Sinovac. В рамках глобальной инициативы COVAX 16 апреля в Украину прибыла первая партия вакцины Pfizer-BioNTech. Кроме COVAX, Украина заключила договор на закупку Pfizer за государственный счет.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

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