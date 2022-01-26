Вакцинация от коронавируса: в Украине сделали уже более 30 млн прививок

Вакцинация от коронавируса: в Украине сделали уже более 30 млн прививок

За сутки 25 января провакцинировано 81 736 человек.

По состоянию на 26 января 2022 года в Украине от коронавируса уже проведено более 30 млн прививок, две дозы вакцины получили более 14,5 млн украинцев.

Об этом сообщает Минздрав.

"За сутки 25 января 81 736 человек вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 29 929 человек, вторую дозу – 28 984 человека, дополнительную дозу получили 628 человек, бустерную дозу – 22 195 человек. С начала вакцинальной кампании привито 15 221 308 человек, из них получили первую дозу – 15 221 306 человек, получили две дозы – 14 519 768 человек, получили дополнительную дозу – 14 237 человек, бустерную дозу – 248 063 человека", — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в Украине уже сделано 30 003 374 прививки.

Напомним, 24 февраля в Украине стартовала вакцинация от коронавируса препаратом индийского производства CoviShield по лицензии компании AstraZeneca, который 23 февраля прибыл в Киев.

25 марта в Украину прибыла китайская вакцина против COVID-19 CoronaVac производства компании Sinovac. В рамках глобальной инициативы COVAX 16 апреля в Украину прибыла первая партия вакцины Pfizer-BioNTech. Кроме COVAX, Украина заключила договор на закупку Pfizer за государственный счет.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

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