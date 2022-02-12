Вакцинация от коронавируса: в Украине сделали уже более 31 млн прививок

За сутки 11 февраля провакцинировано 74 038 человек.
По состоянию на 12 февраля 2022 года в Украине от коронавируса уже проведено более 31 млн прививок, две дозы вакцины получили почти 15 млн украинцев, бустерную – 553 617 человек.
Об этом сообщает Минздрав.
"За сутки 11 февраля 74 038 человек вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 20 260 человек, вторую дозу — 32 286 человек, дополнительную дозу получили 725 человек, бустерную дозу — 20 767 человек. С начала вакцинальной кампании привито 15 561 673 человека, из них получили первую дозу – 15 561 671 человек, получили две дозы – 14 932 864 человека, получили дополнительную дозу – 23 353 человека, бустерную дозу – 553 617 человек", — говорится в сообщении.
Отмечается, что всего в Украине уже сделано 31 071 505 прививок.
Напомним, 24 февраля в Украине стартовала вакцинация от коронавируса препаратом индийского производства CoviShield по лицензии компании AstraZeneca, который 23 февраля прибыл в Киев.
25 марта в Украину прибыла китайская вакцина против COVID-19 CoronaVac производства компании Sinovac. В рамках глобальной инициативы COVAX 16 апреля в Украину прибыла первая партия вакцины Pfizer-BioNTech. Кроме COVAX, Украина заключила договор на закупку Pfizer за государственный счет.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.
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