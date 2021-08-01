Вакцинация от коронавируса: в Украине сделали уже более 5,5 млн прививок

Вакцинация от коронавируса: в Украине сделали уже более 5,5 млн прививок

За сутки 31 июля провакцинировано 68 499 человек.

По состоянию на 1 августа 2021 года в Украине от коронавируса уже привито 5 594 703 человека.

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Об этом сообщает Минздрав.

"68 499 человек вакцинировано против COVID-19 за сутки 31 июля 2021 года. Одну дозу получили 45 597 человек полностью иммунизированы — 22 902 человека. С начала прививочной кампании привито 3 571 447 человек, из них получили одну дозу — 3 571 445 человек полностью иммунизированы и получили две дозы — 2 023 258 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 5 594 703 прививки", — говорится в сообщении.

В течение суток работали:

420 мобильных бригад;

965 пунктов прививки;

319 центров вакцинации.

Напомним, 24 февраля в Украине стартовала вакцинация от коронавируса препаратом индийского производства CoviShield по лицензии компании AstraZeneca, который 23 февраля прибыла в Киев.

25 марта в Украину прибыла китайская вакцина против COVID-19 CoronaVac производства компании Sinovac. Прививать препаратом украинцев начали 13 апреля. Первый транш должен был быть 700 тысяч. Но Sinovac, как объясняют поставщики, физически не успевает. Поэтому Украина получила лишь 215 тысяч.

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В рамках глобальной инициативы COVAX 16 апреля в Украину прибыла первая партия вакцины Pfizer-BioNTech — 117 тысяч доз, 18 мая прибыло еще 122 тыс. 850 доз этой вакцины. Еще 947 тысяч доз Украина должна получить до конца июня. Вакцинация этим препаратом стартовала 18 апреля с Киевской области. 23 апреля прибыла новая партия вакцины от коронавируса AstraZeneca, которую изготовили в Южной Корее. Этот препарат Украина получила бесплатно в рамках механизма COVAX. Партия препарата — это 367 тысяч доз.

9 мая в Украину прибыла новая партия вакцины от коронавируса CoronaVac. Вакцину разработали совместно одна из крупнейших фармацевтических компаний Китая Sinovac, биомедицинский исследовательский институт Бутантан в Бразилии и индонезийская компания Biofarma.

Кроме COVAX, Украина заключила договор на закупку Pfizer за государственный счет. Так, 6 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Минздрав заключило договор с Pfizer о поставках 10 миллионов доз вакцины против COVID-19.

11 мая в Минздраве заявили, что поставки в Украину вакцины против коронавируса производства компании Pfizer в этом году будут увеличены вдвое. Таким образом, в 2021 году вместо 10 миллионов мы получим 20 миллионов доз этого препарата.

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