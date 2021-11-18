Вакцинация от коронавируса: в Украине сделали уже почти 22 млн прививок

Вакцинация от коронавируса: в Украине сделали уже почти 22 млн прививок

За сутки 17 ноября провакцинировано 297 832 человека.

По состоянию на 18 ноября 2021 года в Украине от коронавируса уже проведено почти 22 млн прививок, две дозы вакцины получили более 9 млн украинцев.

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Об этом сообщает Минздрав.

"За сутки 17 ноября 297 832 человека вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 108 754 человека, полностью иммунизированы — 189 078 человек. С начала вакцинальной кампании привито 12 554 335 человек, из них получили одну дозу — 12 554 333 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 9 257 319 человек", — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего уже проведено 21 811 652 прививки. 88,2% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированные и не сделали ни одной дозы антиковидной вакцины.

Напомним, 24 февраля в Украине стартовала вакцинация от коронавируса препаратом индийского производства CoviShield по лицензии компании AstraZeneca, который 23 февраля прибыл в Киев.

25 марта в Украину прибыла китайская вакцина против COVID-19 CoronaVac производства компании Sinovac. В рамках глобальной инициативы COVAX 16 апреля в Украину прибыла первая партия вакцины Pfizer-BioNTech. Кроме COVAX, Украина заключила договор на закупку Pfizer за государственный счет. 11 мая в Минздраве заявили, что поставки в Украину вакцины против коронавируса производства компании Pfizer в этом году будут увеличены вдвое. Таким образом, в 2021 году вместо 10 млн мы получим 20 миллионов доз этого препарата.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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