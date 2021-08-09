Вакцинация от коронавируса в Украине: сколько людей привили за минувшие сутки

Вакцинация от коронавируса в Украине: сколько людей привили за минувшие сутки

За сутки 8 августа вакцинировано более 151 тыс. человек.

В Украине за сутки 8 августа 2021 года вакцинировано против коронавируса 51 445 человек. В общем уже проведено 6 538 718 прививок против COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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"51 445 человек вакцинировано против COVID-19 8 августа 2021 года. Одну дозу получили 30 988 человек полностью иммунизированы — 20 457 людей". — говорится в сообщении.

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В общем за прошедшие сутки работали 277 мобильных бригад; 816 пунктов прививки; 340 центров вакцинации.

В Минздраве добавляют, что с начала прививочной кампании привито 4 137 073 человека, из них получили одну дозу — 4 137 071 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы — 2 401 647 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 6 538 718 прививок.

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Напомним, Украина усиливает правила въезда из-за распространения индийского штамма коронавируса — "Дельта". Украинцы смогут беспрепятственно возвращаться на родину в случае наличия хотя бы одной прививки от COVID-19, в противном случае они должны идти на самоизоляцию. Иностранцы должны иметь две прививки.

Ранее украинцам объяснили, можно ли пить алкоголь, мочить руку и заниматься спортом после вакцинации.

Также в Минздраве рассказали, куда обращаться, если после вакцинации от коронавируса в электронной системе нет данных.

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