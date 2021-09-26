Вакцинация от коронавируса в Украине: сколько людей привили за минувшие сутки

Вакцинация от коронавируса в Украине: сколько людей привили за минувшие сутки

Вакцинация — это единственный эффективный способ защитить себя от коронавируса, отмечают в Минздраве.

В Украине против коронавируса за сутки 25 сентября вакцинировано 64 221 человека.

Об этом сообщается на странице Минздраве.

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Так, одну дозу получили 38 778 человек, полностью иммунизированы — 25 443 человека.

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"С начала прививочной кампании привито 6 759 691 человек, из них получили одну дозу — 6 759 689 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы — 5 443 521 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 12 203 210 прививок", — говорится в сообщении.

Как отмечается, в течение суток работали 477 мобильных бригад, 1880 пунктов прививки; 373 центры вакцинации.

"Вакцинация — это единственный эффективный способ защитить себя от коронавирусной болезни", — отмечается в сообщении.

Ранее в Минздраве сообщили, что в Украине за последние три месяца подавляющее большинство госпитализированных с коронавирусом были без прививки. Таких пациентов — 98.1%.

Также в Минздраве рассказали, что заболеть повторно коронавирусом после выздоровления есть риск через 3-5 месяцев. Впрочем, есть случаи повторного инфицирования с интервалом в 1,5 месяца.

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Эксперт ЮНИСЕФ Екатерина Булавинова о динамике заболеваемости коронавирусом, лекарстве из США и вакцинации

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