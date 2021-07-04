Вакцинация от коронавируса в Украине: стало известно, сколько прививок сделали за минувшие сутки

Вакцинация от коронавируса в Украине: стало известно, сколько прививок сделали за минувшие сутки

За минувшие сутки более чем 38 тысяч украинцев сделали прививку от коронавируса.

За прошедшие сутки в Украине от коронавируса вакцинировали 38 857 человек.

Об этом сообщили в пресс-служба Минздрава.

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Одну дозу получили 21 489 человек полностью иммунизированы — 17 368 человек. В течение суток работали 220 мобильных бригад, 330 пунктов прививки, а также 125 центров вакцинации.

В Минздраве информируют, что с начала компании вакцинации от COVID-19 в Украине провели 2 901 017 прививок:

одну дозу получили — 2 059 726 человек

две дозы получили — 841 291 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Количество прививок (1 доза): г. Киев — 2802

Винницкая область — 310

Волынская область — 765

Днепропетровская область — 1255

Донецкая область — 605

Житомирская область — 1163

Закарпатская область — 247

Запорожская область — 626

Ивано-Франковская область — 438

Киевская область — 1763

Кировоградская область — 775

Луганская область — 179

Львовская область — 1757

Николаевская область — 460

Одесская область — 535

Полтавская область — 1155

Ровенская область — 619

Сумская область — 838

Тернопольская область — 396

Харьковская область — 1172

Херсонская область — 836

Хмельницкая область — 569

Черкасская область — 1144

Черновицкая область — 155

Черниговская область — 530 Как сообщалось, в Министерстве здравоохранения окончательно приняли решение, которое позволяет комбинировать вакцины. Однако это можно делать только в исключительных случаях. Если первая прививка было зарубежной вакциной Moderna, которой нет в Украине, тогда можно использовать Pfizer, если есть дефицит вакцины AstraZeneca, или во время первой прививки были нежелательные реакции, тогда как вторую дозу могут использовать Pfizer. Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

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