Вакцинация от коронавируса в Украине: стало известно, сколько прививок сделали за минувшие сутки

За минувшие сутки более чем 38 тысяч украинцев сделали прививку от коронавируса.
За прошедшие сутки в Украине от коронавируса вакцинировали 38 857 человек.
Об этом сообщили в пресс-служба Минздрава.
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Одну дозу получили 21 489 человек полностью иммунизированы — 17 368 человек. В течение суток работали 220 мобильных бригад, 330 пунктов прививки, а также 125 центров вакцинации.
В Минздраве информируют, что с начала компании вакцинации от COVID-19 в Украине провели 2 901 017 прививок:
- одну дозу получили — 2 059 726 человек
- две дозы получили — 841 291 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).