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Вакцинация от коронавируса в Украине: стало известно, сколько прививок сделали за минувшие сутки

Вакцинация от коронавируса в Украине: стало известно, сколько прививок сделали за минувшие сутки

Associated Press

За минувшие сутки более чем 38 тысяч украинцев сделали прививку от коронавируса.

За прошедшие сутки в Украине от коронавируса вакцинировали 38 857 человек.

Об этом сообщили в пресс-служба Минздрава.

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Одну дозу получили 21 489 человек полностью иммунизированы — 17 368 человек. В течение суток работали 220 мобильных бригад, 330 пунктов прививки, а также 125 центров вакцинации.

В Минздраве информируют, что с начала компании вакцинации от COVID-19 в Украине провели  2 901 017 прививок:

  • одну дозу получили — 2 059 726 человек
  • две дозы получили — 841 291 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Количество прививок (1 доза):

  • г. Киев — 2802
  • Винницкая область — 310
  • Волынская область — 765
  • Днепропетровская область — 1255
  • Донецкая область — 605
  • Житомирская область — 1163
  • Закарпатская область — 247
  • Запорожская область — 626
  • Ивано-Франковская область — 438
  • Киевская область — 1763
  • Кировоградская область — 775
  • Луганская область — 179
  • Львовская область — 1757
  • Николаевская область — 460
  • Одесская область — 535
  • Полтавская область — 1155
  • Ровенская область — 619
  • Сумская область — 838
  • Тернопольская область — 396
  • Харьковская область — 1172
  • Херсонская область — 836
  • Хмельницкая область — 569
  • Черкасская область — 1144
  • Черновицкая область — 155
  • Черниговская область — 530

Как сообщалось, в Министерстве здравоохранения окончательно приняли решение, которое позволяет комбинировать вакцины. Однако это можно делать только в исключительных случаях. Если первая прививка было зарубежной вакциной Moderna, которой нет в Украине, тогда можно использовать Pfizer, если есть дефицит вакцины AstraZeneca, или во время первой прививки были нежелательные реакции, тогда как вторую дозу могут использовать Pfizer.

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