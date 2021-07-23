Вакцинация от коронавируса: в Украине установили очередной рекорд по суточному количеству прививок

За сутки 22 июля провакцинировано 139 441 человека.

По состоянию на 23 июля 2021 года в Украине от коронавируса уже привито 4 539 197 человек. За сутки сделали рекордное количество прививок.

Также читайте В Украине стартовал пятый этап вакцинации: Шмыгаль призвал всех украинцев сделать прививки

Об этом сообщает Минздрав.

"В Украине опять новый рекорд прививок за сутки! 139 441 человека вакцинировано против COVID-19 22 июля 2021 года. Одну дозу получили 76 169 человек полностью иммунизированы — 63 272 человека. С начала прививочной кампании привито 2 920 068 человек, из них получили 1 дозу — 2 920 066 человек полностью иммунизированы и получили 2 дозы — 1 619 131 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 4 539 197 прививок", — говорится в сообщении.

В течение суток работали:

743 мобильные бригады;

2 672 пункта прививки;

171 центр вакцинации.

Напомним, 24 февраля в Украине стартовала вакцинация от коронавируса препаратом индийского производства CoviShield по лицензии компании AstraZeneca, который 23 февраля прибыла в Киев.

25 марта в Украину прибыла китайская вакцина против COVID-19 CoronaVac производства компании Sinovac. Прививать препаратом украинцев начали 13 апреля. Первый транш должен был быть 700 тысяч. Но Sinovac, как объясняют поставщики, физически не успевает. Поэтому Украина получила лишь 215 тысяч.

Также читайте Степанов заявил об увеличении вдвое поставок вакцины Pfizer: сколько доз препарата получит Украина

В рамках глобальной инициативы COVAX 16 апреля в Украину прибыла первая партия вакцины Pfizer-BioNTech — 117 тысяч доз, 18 мая прибыло еще 122 тыс. 850 доз этой вакцины. Еще 947 тысяч доз Украина должна получить до конца июня. Вакцинация этим препаратом стартовала 18 апреля с Киевской области. 23 апреля прибыла новая партия вакцины от коронавируса AstraZeneca, которую изготовили в Южной Корее. Этот препарат Украина получила бесплатно в рамках механизма COVAX. Партия препарата — это 367 тысяч доз.

9 мая в Украину прибыла новая партия вакцины от коронавируса CoronaVac. Вакцину разработали совместно одна из крупнейших фармацевтических компаний Китая Sinovac, биомедицинский исследовательский институт Бутантан в Бразилии и индонезийская компания Biofarma.

Кроме COVAX, Украина заключила договор на закупку Pfizer за государственный счет. Так, 6 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Минздрав заключило договор с Pfizer о поставках 10 миллионов доз вакцины против COVID-19.

11 мая в Минздраве заявили, что поставки в Украину вакцины против коронавируса производства компании Pfizer в этом году будут увеличены вдвое. Таким образом, в 2021 году вместо 10 миллионов мы получим 20 миллионов доз этого препарата.

В Украине стартует пятая волна вакцинации

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку