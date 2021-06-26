Вакцинация от коронавируса в Украине: за минувшие сутки сделали рекордное количество прививок

Вакцинация от коронавируса в Украине: за минувшие сутки сделали рекордное количество прививок

За сутки 25 июня привито 97 130 человек.

По состоянию на 26 июня 2021 года в Украине от коронавируса уже привито 2 422 475 человек. За последние сутки сделали рекордное количество прививок.

Об этом сообщает МОЗ.

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"Рекордное количество прививок за сутки в Украине! 97 130 человек привито против COVID-19 25 июня 2021. Одну дозу получили 36 540 человек, полностью иммунизированы — 60 590 человек", — говорится в сообщении.

В течение суток работали:

623 мобильные бригады,

1229 пунктов прививки;

20 центров вакцинации.

По состоянию на 24 июня 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 742 181 человек. С начала прививочной кампании привито 1 871 511 человек, из них получили 1 дозу — 1 871 509 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы — 550 966 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Напомним, в Испании разрешили ходить на улицах без масок. Такое решение приняли связи с улучшением эпидемиологической ситуации в стране и темпами вакцинации населения против коронавируса.

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