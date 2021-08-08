Вакцинация от коронавируса: в Украине за сутки прививки сделали почти 79 тысяч человек

Вакцинация от коронавируса: в Украине за сутки прививки сделали почти 79 тысяч человек

Одну дозу получили 50 993 человека, полностью иммунизированы — 27972 человека.

В Украине 78 965 человек вакцинированы против COVID-19 7 августа 2021 года.

Одну дозу получили 50 993 человека, полностью иммунизированы — 27 972 человека.

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Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

В течение суток работали:

449 мобильных бригад,

1 273 пункта прививок;

360 центров вакцинации.

УНИАН

С начала прививочной кампании привито 4 106 085 человек, из них получили одну дозу — 4 106 083 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы — 2 381 190 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 6 487 273 прививки.

"Вакцинация — это единственный эффективный способ защитить себя от коронавирусной болезни", — напоминают в Минздраве.

Напомним, Израиль первым в мире одобрил массовое прививание третьей дозой COVID-вакцины Pfizer.

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