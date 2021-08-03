Вакцинация от коронавируса: в Украине за сутки сделали более 120 тысяч прививок

Вакцинация от коронавируса: в Украине за сутки сделали более 120 тысяч прививок

За сутки 3 августа провакцинирован 125 161 человек.

По состоянию на 3 августа 2021 года в Украине от коронавируса уже привито 5 757 944 человека.

Об этом сообщает МОЗ.

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125 161 человек вакцинирован против COVID-19 за сутки 2 августа 2021 года. Одну дозу получили 70 344 человека, полностью иммунизированы — 54 817 человек.

В течение суток работали:

751 мобильная бригада;

2174 пункты прививки;

251 центр вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 3 669 513 человека, из них получили одну дозу — 3 669 511 человек полностью иммунизированы и получили две дозы — 2 088 433 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 5 757 944 прививки.

Напомним:

24 февраля в Украине стартовала вакцинация от коронавируса препаратом индийского производства CoviShield по лицензии компании AstraZeneca, который 23 февраля прибыл в Киев.

25 марта в Украину прибыла китайская вакцина против COVID-19 CoronaVac производства компании Sinovac. Прививать препаратом украинцев начали 13 апреля. Первый транш должен быть 700 тысяч. Но Sinovac, как объясняют поставщики, физически не успевает. Поэтому Украина получила лишь 215 тысяч.

В рамках глобальной инициативы COVAX 16 апреля по Украине прибыла первая партия вакцины Pfizer-BioNTech — 117 тысяч доз, 18 мая прибыло еще 122 тыс. 850 доз этой вакцины. Еще 947 тысяч доз Украина должна получить до конца июня. Вакцинация этим препаратом стартовала 18 апреля с Киевской области. 23 апреля прибыла новая партия вакцины от коронавируса AstraZeneca, которую изготовили в Южной Корее. Этот препарат Украина получила бесплатно в рамках механизма COVAX. Партия препарата — это 367 тысяч доз.

9 мая в Украину прибыла новая партия вакцины от коронавируса CoronaVac. Вакцину разработали совместно одна из крупнейших фармацевтических компаний Китая Sinovac, биомедицинский исследовательский институт Бутантан в Бразилии и индонезийская компания Biofarma.

Кроме COVAX, Украина заключила договор на закупку Pfizer за государственный счет. Так, 6 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Минздрав заключило договор с Pfizer о поставках 10 миллионов доз вакцины против COVID-19.

11 мая в Минздраве заявили, что поставки в Украину вакцины против коронавируса производства компании Pfizer этого года будет увеличено вдвое. Таким образом, в 2021 году вместо 10 миллионов мы получим 20 миллионов доз этого препарата.

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