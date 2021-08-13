Вакцинация от коронавируса: в Украине за сутки сделали более 160 тысяч прививок

Вакцинация от коронавируса: в Украине за сутки сделали более 160 тысяч прививок

В Украине продолжает удерживаться устойчивый показатель вакцинации с около 160 тысячами прививок за сутки.

В Украине за сутки 12 августа 2021 года вакцинированы против коронавируса 163 310 человек. Всего с начала кампании вакцинации сделано более 7 млн прививок против COVID-19.

Об этом сообщают в Минздраве.

За сутки вакцинированы 163 310 человек;

человек; Из них одну дозу получили 110 545 человек;

человек; За сутки полностью иммунизированы — 52765 человек.

В течение суток работали 1 002 мобильные бригады, 2 860 пунктов прививки, 329 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 4 538 443 человека, из них получили одну дозу — 4 538 441 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы — 2 633 317 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 7 171 758 прививок.

Министерство здравоохранения Украины

Напомним, главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что вакцинация от коронавирусной инфекции может спасти жизнь. Как показывает опыт различных стран мира, самая высокая летальность от болезни, вызванной штаммом "Дельта", именно среди невакцинированного населения.

Как сообщалось, в Украине есть риск взрывчатых темпов роста количества больных на COVID-19. На прошлой неделе заболеваемость выросла в 1,5 раза, госпитализация — в 9,5 раза.

Ранее стало известно, что вакцина от COVID-19 китайского производителя Sinovac Biotech под названием CoronaVac, согласно исследованию в Индонезии, предотвращает госпитализации в случае заражения коронавируса на 96% и на 94% — симптоматической болезни.

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