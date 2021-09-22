Вакцинация от коронавируса: врач назвала "лучшую вакцину" от коронавируса и объяснила, почему

Сейчас на этапе разработки находятся инактивированные вакцины для введения на слизистые оболочки верхних дыхательных путей.

В Украине продолжается кампания по вакцинации против коронавируса. Некоторые украинцы из-за недоверия к вакцине отказываются делать прививки.

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Врач-пульмонолог Светлана Гук назвала "лучшую вакцину" от коронавируса по ее мнению, об этом она рассказала в интервью "Укринформу".

По ее мнению, недоверие людей к вакцинации можно понять, поскольку новые вакцины пока недостаточно исследованы.

"Если совместить вопросы, которые настораживают, к новым вакцинам, во-первых, их не исследовали достаточно, как это должно быть в обычном режиме, не в состоянии пандемии — для этого просто не было времени. К тому же новые вакцины производимые по новым методикам, не были проработаны на других вакцинах. И мы все знаем, что количество людей с поствакцинальными осложнениями таки растет, что, опять же, логично, учитывая все большее количество вакцинированных людей. Об этом никто не говорит шепотом, это не новость для врачей. Но надо учесть, что и количество вакцинированных сейчас тоже очень большая — это миллионы людей, следовательно реальный процент осложнений невелик", — говорит она.

Светлана Гук добавляет, что гарантировать, как пройдет вакцинация у каждого конкретного человека, не может никто. Сейчас лишь известно, что прививки нельзя делать если у человека лихорадка, аллергия на компоненты вакцин или обострения хронического заболевания.

"Если человек боится, но все-таки хочет себя защитить от возможности тяжелого заболевания ковид, на мой взгляд, можно посоветовать "Коронавак". Это инактивированная вакцина (то есть та, которая содержит в своем составе неактивный, "убитый" вирус) сделана по старой, испытанной методике. Мне она очень импонирует и тем, что содержит весь спектр белковых структур коронавируса, а не только с белок", — рассказывает врач.

Она сообщила, что сейчас на этапе разработки находятся инактивированные вакцины для введения на слизистые оболочки верхних дыхательных путей.

Напомним, что о инфицирования пациента штаммом "Дельта" могут свидетельствовать любые проявления острой респираторной инфекции: а это — насморк, сухой кашель, повышение температуры, общая слабость, возможно рвота, понос.

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