Вакцинация от СOVID-19: в Минздраве сообщили, сколько украинцев уже получили прививки по состоянию на 1 октября

Вакцинация от СOVID-19: в Минздраве сообщили, сколько украинцев уже получили прививки по состоянию на 1 октября

За сутки 30 сентября провакцинировано 129 533 человека.

По состоянию на 1 октября 2021 года в Украине от коронавируса уже проведено 12 747 523 прививки.

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Об этом сообщает Минздрав.

"129 533 человека вакцинировано против COVID-19 за минувшие сутки 30 сентября 2021 года. Одну дозу получили 72 268 человек, полностью иммунизированы — 57 265 человек. С начала прививочной кампании привито 7 072 803 человека, из них получили одну дозу — 7 072 801 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы — 5 674 722 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в целом проведено 12 747 523 прививки.

Напомним, 24 февраля в Украине стартовала вакцинация от коронавируса препаратом индийского производства CoviShield по лицензии компании AstraZeneca, который 23 февраля прибыл в Киев.

25 марта в Украину прибыла китайская вакцина против COVID-19 CoronaVac производства компании Sinovac. В рамках глобальной инициативы COVAX 16 апреля в Украину прибыла первая партия вакцины Pfizer-BioNTech. Кроме COVAX, Украина заключила договор на закупку Pfizer за государственный счет. 11 мая в Минздраве заявили, что поставки в Украину вакцины против коронавируса производства компании Pfizer в этом году будут увеличены вдвое. Таким образом, в 2021 году вместо 10 млн мы получим 20 миллионов доз этого препарата.

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