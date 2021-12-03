Вакцинация против COVID-19 необходима всем людям, живущим с ВИЧ: детали

Вакцинация против COVID-19 необходима всем людям, живущим с ВИЧ: детали

Прием антиретровирусной терапии или доконтактной профилактики ВИЧ не является противопоказанием к вакцинации.

Вакцинация против COVID-19 показана всем людям, живущим с ВИЧ, независимо от клинической стадии ВИЧ-инфекции.

Об этом сообщает "Центр общественного здоровья" в Telegram-канале.

Риск инфицирования COVID-19 среди людей, живущих с ВИЧ, выше, а в случае заболевания повышен риск развития тяжелого течения. Особенно среди людей с выраженным иммунодефицитом, не получающих антиретровирусную терапию.

Люди, живущие с ВИЧ, могут прививаться вне зависимости от уровня CD4-лимфоцитов или вирусной нагрузки. Особенно важно получить прививку пациентам, у которых уровень CD4-клеток 200 кл/мкл и ниже, а также пациентам, принимающим АРТ менее 6 месяцев или не получающих АРТ вообще.

Все вакцины против COVID-19, используемые в Украине — AstraZeneca, Moderna, Pfizer, CoronaVac — безопасны для людей с ВИЧ.

Так же и беременным ВИЧ-инфицированным женщинам, которые кроме ВИЧ-инфекции не имеют противопоказаний к вакцинации по сопутствующим заболеваниям, не следует отказываться от прививки против COVID-19.

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