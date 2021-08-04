Вакцинация в Украине: где делают прививки и что нужно для прививки Pfizer, Astra Zeneca и Сoronovac

Вакцинация в Украине: где делают прививки и что нужно для прививки Pfizer, Astra Zeneca и Сoronovac

Рассказываем, как в нашей стране организована вакцинация, где можно сделать прививку и что для этого нужно.

В Украине с начала вакцинальной кампании прививки двумя дозами сделали более 2,1 млн человек. Желающих иммунизироваться принимают в прививочных пунктах, работающих в различных уголках нашей страны. Чтобы охватить как можно больше людей, которые хотят вакцинироваться, правительство на местах открывает "кабинеты" даже в троллейбусах.

ТСН.ua выяснил, где делают прививки и что нужно для того, чтобы иммунизироваться.

Кого и чем вакцинируют?

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В Украине 21 июля стартовал последний, пятый этап иммунизации населения. Если во время первого этапа вакцинации прививки делали в основном медикам, участникам Операции объединенных сил и жителям интернатов, домов ухода за пожилыми людьми, то сейчас вакцинируют всех желающих.

Пройти иммунизацию могут граждане, которым уже исполнилось 18 лет. В то же время в приоритете те украинцы, которые находятся в группе риска: пенсионеры и люди, которые имеют сопутствующие заболевания.

Иммунизируют население пятью вакцинами: AstraZeneca, CoronaVac/Sinovac Biotech, Comirnaty/Pfizer-BioNTech, Moderna и Johnson & Johnson. Каждую из них необходимо двукратно вводить в организм человека с интервалом в 12 недель или 14—28 дней.

Противопоказания

Уже после вакцинации у человека может наблюдаться в месте укола отек и болевые ощущения, а также подняться температура, появиться озноб, утомляемость и головная боль.

"Вакцина от COVID-19 не может вызвать заболевание. Однако вы можете получить первую дозу вакцины уже инфицированным, когда симптомы болезни еще не развиты. Организм может реагировать на введение вакцины. Общая слабость или повышение температуры — это обычная реакция на вакцину от COVID-19. Эти симптомы исчезают через несколько дней после вакцинации", — пояснили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

В то же время в Минздраве отмечают: вакцины от COVID-19 повторно нельзя делать, если у человека проявилась аллергическая реакция на первую дозу препарата или есть признаки острого респираторного заболевания.

Вакцину CoronaVac/Sinovac Biotech нельзя колоть беременным женщинам, а также кормящим грудью. Кроме того, противопоказано применение препарата и людям с синдромом Гийена — Барре.

Pfizer/BioNTech не рекомендуют делать людям, у которых появилась тяжелая аллергическая реакция после первой дозы вакцины.

Johnson & Johnson тоже нельзя делать украинцам, у которых может возникнут анафилактическая реакция на любой из компонентов препарата. Кроме того, противопоказано применение вакцины людям с температурой тела более 38 градусов.

Где можно сделать прививку?

В пунктах вакцинации. Таких точек в Украине сейчас работает более 2 000. Там принимают людей старше 60 лет, а также граждан, имеющих сопутствующие заболевания.

В центрах массовой вакцинации. Их в Украине — более 250. В них иммунизируются украинцы, достигшие совершеннолетия. Записаться можно по телефону или в электронном кабинете центра.

В мобильных бригадах иммунизации. Таких по стране — более 750. Прививки делают медикам, работникам сферы образования, военным, соцработникам, а также маломобильным гражданам. Первая категория людей на вакцинацию записывают работодатели, второй категории следует обратиться в контакт-центр по телефону: 0 (800) 60-20-19.

Чтобы охватить как можно больше людей, желающих иммунизироваться, в Кропивницком открыли мобильные пункты вакцинации в коммунальных троллейбусах. В них оборудовали места для медсестер, которые ведут электронную базу, а также зоны для вакцинации. Ездит электротранспорт по удаленным районам.

В Харькове пункты массовой вакцинации расположены в торгово-развлекательных центрах. В частности, прививают в них американской вакциной Moderna.

В Одессе желающих иммунизировали в центре массовой вакцинации, оборудованном на стадионе Национального университета "Одесская юридическая академия". Кроме того, прививки делают и в общеобразовательных школах.

В Днепре массово иммунизацию проводят в центре вакцинации, который открыли у еврейского культурно-делового центра "Менора".

Какие документы нужно брать с собой?

Отправляясь на вакцинацию, с собой необходимо взять паспорт, идентификационный код, декларацию, заключенную с семейным врачом, а также прописку.

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