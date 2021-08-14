Вакцинация в Украине набирает обороты: названо количество прививок, проведенных за минувшие сутки

Вакцинация в Украине набирает обороты: названо количество прививок, проведенных за минувшие сутки

Вакцинировали от коронавируса за сутки более 160 тысяч украинцев.

В Украине за сутки 13 августа 2021 года вакцинировано против коронавируса 161 792 человек. В общем уже проведено 7 333 550 прививок против COVID-19.

Об этом сообщают в Минздраве.

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"161 792 человека вакцинировано против COVID-19 за сутки 13 августа 2021 года. Одну дозу получили 106 206 человек полностью иммунизированы — 55 586 человек", — говорится в сообщении.

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В общем за прошедшие сутки работали 926 мобильных бригад, 2 879 пунктов прививок, 335 центров вакцинации.

В Минздраве добавляют, что с начала прививочной кампании привито 4 644 649 человек, из них получили одну дозу — 4 644 647 человек полностью иммунизированы и получили две дозы — 2 688 903 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 7 333 550 прививок.

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Напомним, что главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что вакцинация от коронавирусной инфекции может спасти жизнь. Как показывает опыт различных стран мира, самая высокая летальность от болезни, вызванной штаммом "Дельта", именно среди невакцинированного населения.

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Ранее украинцам объяснили, можно ли пить алкоголь, мочить руку и заниматься спортом после вакцинации.

Также в Минздраве рассказали, куда обращаться, если после вакцинации от коронавируса в электронной системе нет данных.

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