Вакцинация в Украине от коронавируса: сколько людей еще не получили прививки и находятся под угрозой

880 тысяч украинцев не получили второй дозы и более 12 млн еще не получили третью.

В Украине утвердили обновленные рекомендации по вакцинации против коронавирусной инфекции.

Об этом в рамках единственного телемарафона сообщил госсанврач Игорь Кузин.

"Сейчас Национальная техническая группа получила общие рекомендации от ВОЗ и Министерства здравоохранения по обновленным рекомендациям по вакцинации от Covid-19. Базовый или первичный курс вакцинации для украинца должен выглядеть таким образом, чтобы он получил три прививки. Две дозы – это первичная вакцинация, третья – бустерна, которую вводят через пять месяцев. 880 тысяч украинцев не получили второй дозы и более 12 млн еще не получили третью. Также существуют четвертые, пятые дозы – они называются "сезонными бустерами", — пояснил Игорь Кузин.

Он также добавил, что четвертую и пятую дозу нужно делать пациентам из группы риска: более 60 лет и имеющим сопутствующие заболевания.

“У нас продолжают работать все пункты прививки, которые работали в повестке дня. Однако мы убрали центры вакцинации из торговых центров, но в учреждениях здравоохранения вся инфраструктура сохранена. На остатках более 5 млн доз вакцин, поэтому можно выбрать любую из них”, — отметил Кузин.

Напомним, что вакцинацию против коронавирусной инфекции в Украине могут сделать обязательной для некоторых категорий граждан, так называемых групп риска.

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