Вакцинация в Украине: сколько прививок сделали за прошедшие сутки

Вакцинация в Украине: сколько прививок сделали за прошедшие сутки

За сутки 26 июня привито 43 660 человек.

По состоянию на 27 июня 2021 года в Украине от коронавируса уже привито 1 893 839 украинцев.

Об этом сообщает МОЗ.

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"За сутки 26 июня привито 43 660 украинцев. Одну дозу получили 22 328 человек, полностью иммунизированы — 21 332 человека. По состоянию на 26 июня 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 745 687 человек", — говорится в сообщении Министерства.

В течение суток работали:

300 мобильных бригад;

416 пунктов прививки;

100 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 1 893 839 человек, из них полностью иммунизированы и получили 2 дозы — 572 298 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 2 466 135 прививок.

Напомним, в Украине по состоянию на утро 27 июня зафиксировано 450 случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерли 17 человек, еще 1097 человек выздоровели. За сутки совершено 25 828 тестирований.

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