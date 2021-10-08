Вакцинация в Украине: уже более 6 млн человек получили две дозы прививки от коронавируса

Вакцинация в Украине: уже более 6 млн человек получили две дозы прививки от коронавируса

За сутки 7 октября провакцинировано 127 685 человек.

По состоянию на 8 октября 2021 года в Украине от коронавируса уже проведено 13 430 055 прививок. Более 6 миллионов украинцев получили две дозы вакцины против COVID-19.

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Об этом сообщает Минздрав.

"127 685 людей вакцинировано против COVID-19 за минувшие сутки 7 октября 2021 года. Одну дозу получили 61 250 человек, полностью иммунизированы — 66 435 человек. С начала прививочной кампании привито 7 421 452 человека, из них получили одну дозу — 7 421 450 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы — 6 008 605 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего проведено 13 430 055 прививок.

Напомним, 24 февраля в Украине стартовала вакцинация от коронавируса препаратом индийского производства CoviShield по лицензии компании AstraZeneca, который 23 февраля прибыл в Киев.

25 марта в Украину прибыла китайская вакцина против COVID-19 CoronaVac производства компании Sinovac. В рамках глобальной инициативы COVAX 16 апреля в Украину прибыла первая партия вакцины Pfizer-BioNTech. Кроме COVAX, Украина заключила договор на закупку Pfizer за государственный счет. 11 мая в Минздраве заявили, что поставки в Украину вакцины против коронавируса производства компании Pfizer в этом году будут увеличены вдвое. Таким образом, в 2021 году вместо 10 млн мы получим 20 миллионов доз этого препарата.

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