Вакцинация в Украине: в Минздраве назвали количество привитых граждан по состоянию на 3 июня

За сутки 2 июня провакцинировано 34 481 человека.

По состоянию на 3 июня 2021 года в Украине от коронавируса уже привито 1 214 883 человека.

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Об этом сообщает МОЗ.

"34 481 человека привито против COVID-19 за сутки 2 июня 2021. Одну дозу получили 28 899 человек полностью иммунизированы — 5 582 человек. С начала прививочной кампании привито 1 076 795 человек, из них получили 1 дозу — 1 076 793 лица полностью иммунизированы и получили 2 дозы — 138 090 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 1 214 883 прививки", — говорится в сообщении.

В течение суток работали:

342 мобильные бригады

406 пунктов прививки

По состоянию на 3 июня 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 625 073 человека.

Напомним, 24 февраля в Украине стартовала вакцинация от коронавируса препаратом индийского производства CoviShield по лицензии компании AstraZeneca, который 23 февраля прибыла в Киев.

25 марта в Украину прибыла китайская вакцина против COVID-19 CoronaVac производства компании Sinovac. Прививать препаратом украинцев начали 13 апреля. Первый транш должен был быть 700 тысяч. Но Sinovac, как объясняют поставщики, физически не успевает. Поэтому Украина получила лишь 215 тысяч.

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В рамках глобальной инициативы COVAX 16 апреля в Украину прибыла первая партия вакцины Pfizer-BioNTech — 117 тысяч доз, 18 мая прибыло еще 122 тыс. 850 доз этой вакцины. Еще 947 тысяч доз Украина должна получить до конца июня. Вакцинация этим препаратом стартовала 18 апреля с Киевской области. 23 апреля прибыла новая партия вакцины от коронавируса AstraZeneca, которую изготовили в Южной Корее. Этот препарат Украина получила бесплатно в рамках механизма COVAX. Партия препарата — это 367 тысяч доз.

9 мая в Украину прибыла новая партия вакцины от коронавируса CoronaVac. Вакцину разработали совместно одна из крупнейших фармацевтических компаний Китая Sinovac, биомедицинский исследовательский институт Бутантан в Бразилии и индонезийская компания Biofarma.

Кроме COVAX, Украина заключила договор на закупку Pfizer за государственный счет. Так, 6 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Минздрав заключило договор с Pfizer о поставках 10 миллионов доз вакцины против COVID-19.

11 мая в Минздраве заявили, что поставки в Украину вакцины против коронавируса производства компании Pfizer в этом году будут увеличены вдвое. Таким образом, в 2021 году вместо 10 миллионов мы получим 20 миллионов доз этого препарата.

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