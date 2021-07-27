Вакцинация в Украине: за сутки от COVID-19 привили больше 126 тысяч человек

Вакцинация в Украине: за сутки от COVID-19 привили больше 126 тысяч человек

За сутки 26 июля провакцинировано 126 096 людей.

По состоянию на 27 июля 2021 года в Украине от коронавируса уже привито 4 938 596 человек.

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Об этом сообщает Минздрав.

"126 096 людей вакцинировано против COVID-19 за сутки 26 июля 2021 года. Одну дозу получили 78 052 человека, полностью иммунизированы — 48 044 человека. С начала прививочной кампании привито 3 177 763 человека, из них получили одну дозу — 3 177 761 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы — 1 760 835 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 4 938 596 прививок", — говорится в сообщении.

В течение суток работали:

710 мобильных бригад;

2 540 пунктов прививки;

347 центров вакцинации.

Напомним, 24 февраля в Украине стартовала вакцинация от коронавируса препаратом индийского производства CoviShield по лицензии компании AstraZeneca, который 23 февраля прибыла в Киев.

25 марта в Украину прибыла китайская вакцина против COVID-19 CoronaVac производства компании Sinovac. Прививать препаратом украинцев начали 13 апреля. Первый транш должен был быть 700 тысяч. Но Sinovac, как объясняют поставщики, физически не успевает. Поэтому Украина получила лишь 215 тысяч.

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В рамках глобальной инициативы COVAX 16 апреля в Украину прибыла первая партия вакцины Pfizer-BioNTech — 117 тысяч доз, 18 мая прибыло еще 122 тыс. 850 доз этой вакцины. Еще 947 тысяч доз Украина должна получить до конца июня. Вакцинация этим препаратом стартовала 18 апреля с Киевской области. 23 апреля прибыла новая партия вакцины от коронавируса AstraZeneca, которую изготовили в Южной Корее. Этот препарат Украина получила бесплатно в рамках механизма COVAX. Партия препарата — это 367 тысяч доз.

9 мая в Украину прибыла новая партия вакцины от коронавируса CoronaVac. Вакцину разработали совместно одна из крупнейших фармацевтических компаний Китая Sinovac, биомедицинский исследовательский институт Бутантан в Бразилии и индонезийская компания Biofarma.

Кроме COVAX, Украина заключила договор на закупку Pfizer за государственный счет. Так, 6 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Минздрав заключило договор с Pfizer о поставках 10 миллионов доз вакцины против COVID-19.

11 мая в Минздраве заявили, что поставки в Украину вакцины против коронавируса производства компании Pfizer в этом году будут увеличены вдвое. Таким образом, в 2021 году вместо 10 миллионов мы получим 20 миллионов доз этого препарата.

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