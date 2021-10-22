Вакцинация в Украине: за сутки от COVID-19 сделали рекордное количество прививок

За сутки 21 октября провакцинировано 269 666 человек.

По состоянию на 22 октября 2021 года в Украине от коронавируса уже проведено более 15 млн прививок. 21 октября от COVID-19 вакцинировано рекордное количество украинцев — почти 270 тысяч.

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Об этом сообщает Минздрав.

"За сутки 21 октября в Украине против COVID-19 вакцинировано 269 666 человек. Одну дозу получили 184 107 человек, полностью иммунизированы — 85 559 человек. С начала прививочной кампании привито 8 557 659 человек, из них получили одну дозу — 8 557 657 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы — 6 829 174 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в целом проведено 15 386 831 прививку.

Напомним, 24 февраля в Украине стартовала вакцинация от коронавируса препаратом индийского производства CoviShield по лицензии компании AstraZeneca, который 23 февраля прибыл в Киев.

25 марта в Украину прибыла китайская вакцина против COVID-19 CoronaVac производства компании Sinovac. В рамках глобальной инициативы COVAX 16 апреля в Украину прибыла первая партия вакцины Pfizer-BioNTech. Кроме COVAX, Украина заключила договор на закупку Pfizer за государственный счет. 11 мая в Минздраве заявили, что поставки в Украину вакцины против коронавируса производства компании Pfizer в этом году будут увеличены вдвое. Таким образом, в 2021 году вместо 10 млн мы получим 20 миллионов доз этого препарата.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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