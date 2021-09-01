Вакцинация в Украине: за сутки от коронавируса прививали более 157 тысяч человек

Вакцинация в Украине: за сутки от коронавируса прививали более 157 тысяч человек

За сутки 31 августа провакцинировано 157 049 человек.

По состоянию на 1 сентября 2021 года в Украине от коронавируса уже проведено 9 239 171 прививку.

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Об этом сообщает Минздрав.

"157 049 людей вакцинировано против COVID-19 за минувшие сутки 31 августа 2021 года. Одну дозу получили 54 355 человек, полностью иммунизированы — 102 694 человека. С начала прививочной кампании привито 5 413 772 человека, из них получили одну дозу — 5 413 770 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы — 3 825 401 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 9 239 171 прививку", — говорится в сообщении.

В течение суток работали:

981 мобильная бригада;

2 962 пункта прививки;

327 центров вакцинации.

Напомним, 24 февраля в Украине стартовала вакцинация от коронавируса препаратом индийского производства CoviShield по лицензии компании AstraZeneca, который 23 февраля прибыла в Киев.

25 марта в Украину прибыла китайская вакцина против COVID-19 CoronaVac производства компании Sinovac. Прививать препаратом украинцев начали 13 апреля. Первый транш должен был быть 700 тысяч. Но Sinovac, как объясняют поставщики, физически не успевает. Поэтому Украина получила лишь 215 тысяч.

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В рамках глобальной инициативы COVAX 16 апреля в Украину прибыла первая партия вакцины Pfizer-BioNTech — 117 тысяч доз, 18 мая прибыло еще 122 тыс. 850 доз этой вакцины. Еще 947 тысяч доз Украина должна получить до конца июня. Вакцинация этим препаратом стартовала 18 апреля с Киевской области. 23 апреля прибыла новая партия вакцины от коронавируса AstraZeneca, которую изготовили в Южной Корее. Этот препарат Украина получила бесплатно в рамках механизма COVAX. Партия препарата — это 367 тысяч доз.

9 мая в Украину прибыла новая партия вакцины от коронавируса CoronaVac. Вакцину разработали совместно одна из крупнейших фармацевтических компаний Китая Sinovac, биомедицинский исследовательский институт Бутантан в Бразилии и индонезийская компания Biofarma.

Кроме COVAX, Украина заключила договор на закупку Pfizer за государственный счет. Так, 6 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Минздрав заключило договор с Pfizer о поставках 10 миллионов доз вакцины против COVID-19.

11 мая в Минздраве заявили, что поставки в Украину вакцины против коронавируса производства компании Pfizer в этом году будут увеличены вдвое. Таким образом, в 2021 году вместо 10 миллионов мы получим 20 миллионов доз этого препарата.

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