"Вакцинация" за 2 тысячи гривен: в Одессе медики попались на массовой продаже фековых ковид-сертификатов

Незаконным бизнесом занимались врач, медсестра и их подельник.
В Одессе врач и медсестра одной из местных поликлиник выдавали желающим поддельные ковид-сертификаты.
Об этом сообщили в пресс-службе Киберполиции Украины.
В незаконную схему заработка были вовлечены не только медработники, а также мужчина, который выступал в роли посредника. Он искал людей, которые не хотели проходить вакцинацию, брал у них данные и передавал их медикам. Те, в свою очередь, вносили их в электронный реестр об иммунизации.
К слову, фейковый сертификат впоследствии даже можно было загрузить в мобильном приложении “Дія”. Фейковый ковид-документ стоил желающим две тысячи гривен.
В ходе санкционированных обысков у банды правоохранители изъяли и направили на экспертизу мобильные телефоны с переписками, банковские карты, технику и медицинскую документацию с записями о фейковой вакцинации.
"В настоящее время в рамках производства, начатого по ч.2 ст.354 ("Подкуп работника предприятия, учреждения или организации") УК Украины, выясняется полный круг лиц, причастных к данному правонарушению", — подчеркнули в пресс-службе Киберполиции Украины.
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