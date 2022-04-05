Вакцинация защищает: в Минздраве напомнили о важности прививок для детей

Если вы в безопасности и выехали за границу, позаботьтесь о защите вашего ребенка.
В условиях войны и больших скоплений людей инфекционные болезни могут распространяться особенно быстро.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.
Поэтому, если вы в безопасности и уехали за границу, позаботьтесь о защите вашего ребенка. Не отказывайтесь от прививок и не откладывайте вакцинацию ребенка.
"Вакцинация защищает!" — говорится в сообщении.
Напомним, здесь можно увидеть сам календарь вакцинации и свериться с ним.
- Проверьте, когда и какую прививку делали ребенку в последний раз. Если сомневаетесь — обратитесь к семейному врачу, чтобы разобраться с этой важной информацией. Также расскажите врачу, какие из обязательных прививок ваш ребенок пропустил, и вместе составьте план действий. Если имеете форму 063/о (карту профилактических прививок) – покажите ее врачу.
- Даже если ваша семья была вынуждена переехать в другой населенный пункт – гарантируется доступ к медицинской помощи для перемещенных лиц, в том числе – и плановая вакцинация. Следует обратиться в ближайшее медицинское учреждение, которое оказывает первичную медицинскую помощь. Подсказать номер телефона и адрес ближайшего заведения первички сможет контакт-центр НСЗУ. Звоните по номеру 16-77 в рабочие дни с 9 до 18:00. Из соображений безопасности дашборды на сайте НСЗУ отключены.
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