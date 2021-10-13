Вакцинацию от коронавируса и гриппа можно делать в один день — иммунолог

Вакцинацию от коронавируса и гриппа можно делать в один день — иммунолог

Сейчас утверждена рекомендация Минздрава о том, что вакцины от COVID-19 и против гриппа можно сочетать.

Вакцинироваться от гриппа нужно даже тем, кто вакцинировался от COVID-19, а прививки от этих двух инфекционных болезней можно делать в один день.

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Об этом на брифинге 12 октября сказал председатель Национального технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий, пишет "УНИАН".

"Вакцинироваться от гриппа нужно. Вакцина от COVID-19 абсолютно не защищает от гриппа... Если мы берем COVID-19 плюс грипп, риск смерти возрастает вдвое. Карантинные, противоэпидемические мероприятия, конечно, не на пользу распространения гриппа, поэтому мы имели довольно-таки спокойный сезон 2020-2021 года, но вы прекрасно понимаете, что грипп – это сезонная инфекция, и, когда у нас лето, то в Южном полушарии - зима и сезон гриппа. Уже мы видим, что вирус гриппа никуда не исчез с планеты, что он есть, распространяется и передается, вызывает заболевание. Сейчас на сто процентов никто не может сказать, насколько грипп себя поведет - смиренно или будет вызывать не меньше беды, чем COVID-19", — сказал он и добавил, что сейчас утверждена рекомендация Минздрава о том, что вакцины от COVID-19 и против гриппа можно сочетать.

"Уже есть утвержденная Минздравом рекомендация о том, что вакцины против гриппа, в отличие от других вакцин от инфекционных болезней, мы можем вводить в один день с вакциной против COVID-19 или с любым интервалом", — отметил Лапий.

Записаться на вакцинацию от коронавируса уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава - 0800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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