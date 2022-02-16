Вакцинировались от COVID-19 еще более 65 тысяч украинцев: Минздрав обнародовал обновленную статистику

Вакцинировались от COVID-19 еще более 65 тысяч украинцев: Минздрав обнародовал обновленную статистику

Бустерную дозу уже сделали более 599 тысяч украинцев.

В Украине с начала вакцинальной кампании по состоянию на 16 февраля проведено в общем 31 251 871 прививку. За прошедшие сутки привили еще 65 805 украинцев.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава Украины.

Согласно статистике, за сутки 15 февраля в Украине 65 805 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 18 247 человек, две дозы – 29 307 человек, получили дополнительную дозу – 542 человека, бустерную – 17 709 украинцев.

С начала вакцинальной кампании первую дозу получили – 15 613 183 человека, прошли полный курс из двух прививок – 15 014 883 человека, дополнительную дозу получили – 24 747 человек, бустерную дозу уже ввели – 599 058 человек. Всего проведено 31 251 871 прививки.

Напомним, в Украине был одобрен план вакцинации от COVID-19 на 2022 год. Что он предполагает, читайте здесь.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

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