Вакцинированные украинские пенсионеры бесплатно получат смартфоны – Зеленский

Смартфоны для пожилых украинцев будут бесплатными.

Президент Владимир Зеленский заявил, что все украинцы в возрасте от 60 лет получат от государства бесплатный смартфон и льготный тариф.

Об этом он заявил на "Дия. Саммите".

"Преимущества цифрового государства должны быть доступны всем, независимо от возраста. Поэтому вскоре все граждане Украины старше 60 лет получат от государства бесплатный, в то же время качественный, современный, быстрый смартфон... Это наша мечта, и это уже реальность. Это путь к главной нашей цели – доступ к интернету для всех граждан Украины", — сказал президент.

Новая государственная программа, предварительно, будет запущена в апреле 2022 года. Какие модели смартфонов раздадут украинцам – Зеленский не уточнил.

В свою очередь, глава Минцифры Михаил Федоров отметил, что кроме смартфона, пожилые вакцинированные украинцы получат и льготный тариф.

Напомним, в течение февраля будет расширена программа "єПідтримка" для пожилых людей: они смогут оплатить коммунальные услуги "ковидной" тысячей.

Как сообщалось, украинцы старше 60 лет теперь могут приобрести медикаменты через программу "єПідтримка". Тысячу гривен для вакцинированных следует использовать в течение четырех месяцев с момента получения. Приобрести медикаменты можно в аптеках, где есть терминал для оплаты, или же заказать через Интернет.

Читайте также: