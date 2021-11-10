Вакцинируйтесь, потому что умрете и не сможете читать: волынская библиотека в Twitter стала популярной из-за мемов

Вакцинируйтесь, потому что умрете и не сможете читать: волынская библиотека в Twitter стала популярной из-за мемов

Сотрудники библиотеки таким образом хотят популяризировать чтение.

В Луцке библиотека через социальные сети оригинально стимулирует местных жителей к чтению. Так, на аккаунте библиотеки можно прочитать последние новости и шутки.

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Об этом сообщает konkurent.ua.

Так, Волынская областная библиотека для юношества в Twitter меньше, чем через неделю после регистрации получила более 835 подписчиков. На странице библиотеки часто публикуют актуальные новости, а еще там появляются остроумные шутки. В частности, с призывами вакцинироваться.

Вакцинируйтесь, потому что умираете и не сможете читать наши книги — Волынская областная библиотека для юношества (@Volyn_Youth_Lib) November 8, 2021

Сотрудница библиотеки Иванка Пикула, которая и зарегистрировала страницу библиотеки в Сети, рассказала, что работает недавно и ее целью является то, чтобы популяризировать чтение среди людей.

"Хочу рассказывать, что у нас происходит в библиотеке, чтобы люди могли знакомиться и знать, что мы существуем, и активно работаем. Хочу также делать немного развлекательного контента", — говорит Иванка Пикула.

Читайте книги и умнейте — Волынская областная библиотека для юношества (@Volyn_Youth_Lib) November 5, 2021

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