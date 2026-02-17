ВАКС избрал меру пресечения для Галущенко: что решил суд по резонансному делу "Мидас"

Герман Галущенко / © Суспільне

Реклама

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения бывшему министру юстиции и энергетики Герману Галущенко. Суд отправил экс-министра под стражу на 60 дней. Альтернативой суд определил залог в 200 млн грн.

Ранее сообщалось, что САП обратится в суд с ходатайством о залоге в 425 млн грн для экс-министра энергетики Германа Галущенко.

В то же время Галущенко до начала заседания сообщил, что у него нет средств для внесения залога и нет знакомых, которые могли бы сделать это за него.

Реклама

Герман Галущенко в зале суда. / © ТСН

Накануне экс-чиновнику сообщили о подозрении в рамках резонансного производства "Мидас" . Следствие считает его причастным к легализации средств и участию в организованной преступной группе, связанной с коррупционными схемами в энергетическом секторе.

В ночь на 15 февраля Галущенко задержали при попытке выехать за пределы Украины . Его сняли с поезда и доставили к следователям. По данным правоохранителей, дело "Мидас" касается хищения средств государственного предприятия "Энергоатом".

Что известно о деле "Мидас"

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура заявили о разоблачении масштабной коррупционной схемы в энергетической сфере , в рамках которой фигурирует бывший министр энергетики (2021-2025).

По версии следствия, в 2021 году за границей был создан инвестиционный фонд, через который отмывали средства, полученные преступным путем. Среди "инвесторов", по данным правоохранителей, была семья подозреваемого. Для маскировки происхождения денег использовали оффшорные компании и трастовые структуры, средства заводили на счета в швейцарских банках, часть выдавали наличными или переводили родственникам в Швейцарии.

Реклама

Следствие также указывает на использование криптовалюты и псевдоинвестиционных инструментов. Общая сумма средств, которые могли быть отмыты через эти механизмы, достигает миллионов долларов. В рамках операции "Мидас" подозрения получили семь человек.