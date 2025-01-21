Суд забрал квартиру у экс-заместителя начальника Полтавского ТЦК: детали скандала

Высший антикоррупционный суд принял решение о конфискации квартиры стоимостью 1,92 млн грн, которая принадлежала бывшему заместителю начальника Полтавского областного ТЦК и СП и его матери.

Об этом сообщила пресс-служба ВАКС.

"20 января коллегия судей Высшего антикоррупционного суда удовлетворила гражданский иск САП к семье заместителя начальника Полтавского областного ТЦК и СП о признании необоснованными активов и их взыскании в доход государства. ВАКС признал необоснованным актив, а именно - квартиру в городе Полтава", — говорится в сообщении .

Указано, что решение вступает в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы, если таковая не будет подана.

Стоит отметить, что суд не указал фамилию ответчика, но по данным издания" Украинская правда", речь идет именно о полковнике Александре Котюхе.

Напомним, бывшего топ-чиновника МВД разоблачили на масштабной схеме хищения.

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