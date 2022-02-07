ВАКС не смог избрать меру пресечения Сергею Кузьминых: нардеп забыл паспорт

На выходе из здания суда народный депутат грубо проигнорировал попытку вручения ему вызова на допрос от сотрудников НАБУ.

В понедельник, 7 февраля, Высший антикоррупционный суд не смог избрать меру пресечения народному депутату от “Слуги народа” Сергею Кузьминых, которого подозревают в получении взятки.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Ґрати".

Поскольку у нардепа не было при себе паспорта, а только депутатское удостоверение, следователь судья Олег Ткаченко объявил, что нет возможности надлежащим образом установить личность подозреваемого. Судебное заседание было перенесено на утро вторника, 8 февраля.

Покидая помещение суда, Кузьминых заявил, что будет доказывать свою невиновность. Открытое против него уголовное производство он назвал происками каких-то "царьков из Житомирской области".

На выходе из суда произошел инцидент с участием нардепа и сотрудников НАБУ, пытавшихся вручить повестку для вызова на допрос. Сергей Кузьминых проигнорировал эту попытку, посоветовав обратиться к своему адвокату. Когда представитель бюро преградил ему путь возле металлоискателя, Кузьминых оттолкнул правоохранителя, который упал на пол.

Напомним, что народного депутата Сергея Кузьминых объявили в розыск 3 февраля, поскольку он игнорировал повестки о вызове в органы следствия. Сегодня Национальное антикоррупционное бюро сообщило о его задержании.

В конце января Кузьминых задержали при получении 558 тысяч гривен взятки за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.

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