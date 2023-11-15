ВАКС перенес рассмотрение апелляции по делу Коломойского: какая причина

Бизнесмена не привезли в суд из-за нехватки времени на выполнение его требования.

Апелляционная палата ВАКС перенесла судебное заседание по рассмотрению апелляции адвокатов бизнесмена Игоря Коломойского по поводу бездействия генпрокурора и отказа в удовлетворении ходатайства об изменении подследственности.

Об этом стало известно из онлайн-трансляции судебного заседания 15 ноября.

О переносе заседания ходатайствовали адвокаты Коломойского. Все потому, что их подзащитного не привезли в суд.

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"С учетом того, что Коломойский Игорь Валерьевич изъявил желание участвовать в судебном заседании, и того, что времени, необходимое для выполнения этого требования, было недостаточно, поэтому просим отложить сегодняшнее судебное заседание", – сказал один из адвокатов бизнесмена.

Суд удовлетворил ходатайство защитников Коломойского и отложил заседание на 17 ноября на 9:30.

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Отметим, что на этом заседании суд должен был рассмотреть апелляцию Коломойского на постановление ВАКС от 24 октября по делу № 991/9378/23 о возвращении жалобы бизнесмена на бездействие генпрокурора и постановление прокурора от 13 октября об отказе в удовлетворении ходатайства об изменении подследственности.

Напомним, Коломойский находится под стражей с альтернативой залога в 3 млрд 891 млн грн по делу по подозрению в мошенничестве, легализации имущества, полученного преступным путем, а также в завладении средствами "ПриватБанка" в размере 5,8 млрд грн. 27 октября суд продлил бизнесмену срок содержания под стражей до 2 января.

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