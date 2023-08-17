ВАКС признал нардепа Герасимова виновным в недекларировании виллы в Испании, но освободил от ответственности

Высший антикоррупционный суд признал виновным народного депутата партии "Европейская Солидарность" Артура Герасимова в недекларировании имущества за 2020 год. По приговору суда ему назначили 51 тысячу гривен штрафа с лишением права занимать определенные должности на один год. Также с нардепа взыскали 55 тыс. гривен за проведение экспертизы.

Об этом говорится в сообщении Центра противодействия коррупции.

Однако из-за того, что срок давности дела истек, Герасимова освободили от наказания.

"САП сначала тоже квалифицировала действия нардепа как проступок по ч. 1 ст. 366-2 (декларирование недостоверной информации), однако впоследствии следствие получило новую экспертизу стоимости незадекларированного дома и квалификацию изменили на ч.2 ст.366-2 УК Украины, срок давности по которой еще не прошел", — говорится в сообщении Центра.

САП утверждает, что Герасимов не задекларировал двухэтажное здание и паркоместо в провинции Аликанте (Испания), которыми он владеет совместно с женой. Детективы НАБУ выяснили, что эту недвижимость депутат приобрел еще в 2013 году за 190 тысяч евро.

Версия защиты заключалась в том, что имущество принадлежит не Герасимову, а его матери. Сам нардеп не возражает, что действительно купил с женой дом еще в 2013 году, чтобы ездить туда отдыхать. Через несколько месяцев нардеп подарил дом матери на основании договора дарения.

По словам Герасимова, дом пришлось подарить из-за того, что в 2011-2013 годах была очень напряженная политическая ситуация и у Герасимова было много контактов с представителями оппозиции, которые рассказали ему о рисках. Поэтому он все свои активы переписал на родителей.

В то же время, дарование испанской недвижимости якобы происходило не по испанскому законодательству, а по английскому праву. Поэтому нотариального удостоверения договора никто не сделал, а свой экземпляр договора Герасимов где-то потерял.

Прокурор утверждала, что договор дарения вообще не заключался и его копия была создана позже во избежание ответственности. В испанском реестре владельцем дома якобы до сих пор является Герасимов и его жена.

Приговор в течение 30 дней может быть обжалован в Апелляционную палату ВАКС.

Напомним, ТСН.ua собрал досье скандально известного одесского военкома , который ежемесячно получал на 8 миллионов больше своей официальной зарплаты чиновника.

Бывший руководитель Одесского военкомата Евгений Борисов был задержан 24 июля.

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