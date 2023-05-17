ВАКС признал законным задержание экс-председателя Верховного Суда Князева

Следователь судья Высшего антикоррупционного суда отказал в удовлетворении жалобы стороны защиты на задержание бывшего председателя Верховного Суда Всеволода Князева, которого САП и НАБУ подозревают в получении 2,7 млн долларов неправомерной выгоды.

Об этом заявили в специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Суд признал указанную жалобу необоснованной, а задержание законным.

Также сообщается, что 18 мая в 11:00. состоится заседание СРП по рассмотрению представления руководителя САП о предоставлении разрешения на содержание под стражей бывшего Председателя Верховного Суда.

Согласно ч.1 ст. 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Напомним, бывший глава Верховного Суда Всеволод Князев впервые прокомментировал свое задержание на взятке в размере 2,7 млн долларов. Он заявил, что "это незаконно", потому что, мол, "он сам показал, где лежат деньги". заявил, что считает свое задержание незаконным, потому что, мол, он способствовал следствию и даже "сам показал, где лежат деньги".

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