ВАКС продлил арест Галущенко: сколько будет сидеть в СИЗО фигурант дела "Мидас"

Фото: Герман Галущенко / © Getty Images

Реклама

Бывшему министру энергетики Герману Галущенко продлили арест. Размер залога оставили без изменений — он должен внести 200 млн грн., если хочет выйти из СИЗО.

Об этом сообщила пресс-служба ВАКС для РБК-Украина.

Герману Галущенко продлили арест: что известно

Высший антикоррупционный суд продлил меру пресечения Галущенко еще на два месяца в рамках дела «Мидас». Суд продлил срок содержания под стражей Германа Галущенко до 14 июня 2026 года.

Реклама

Он может выйти под залог, если заплатит 200 млн гривен. Размер залога в прошлый раз уменьшили более чем в два раза — с 425 миллионов гривен.

Галущенко задержали в ночь на 15 февраля при попытке пересечь украинскую границу. Его сняли с поезда по запросу НАБУ и САП.

16 февраля Галущенко получил подозрение за возможное участие в схеме легализации капиталов через оффшоры и семейный инвестиционный фонд.

За время пребывания в должности Галущенко вместе с другими участниками схемы могли получить 112 млн долларов наличными. Часть средств успели легализировать.

Реклама

Что известно о деле Галущенко

Напомним, в начале марта прокуроры заявили об отсутствии доказательств прямых разговоров бывшего министра энергетики Галущенко с другими участниками преступной организации.

«Мы подтверждаем тот факт, что прямых разговоров там, где было бы зафиксировано общение Галущенко с другими соучастниками преступной организации, где речь идет о фактах совершения преступлений Галущенко — нет», — заявил прокурор во время заседания.

Ранее в НАБУ не смогли должным образом обосновать подозрение Галущенко. Стало известно о путанице с позывными.

Перед этим Герман Галущенко заявил о непосильном залоге. Он сказал, что не сможет уплатить залог 425 млн грн.

Реклама

Галущенко подозревают в масштабной коррупционной схеме в энергетике. По версии следствия, организатором схемы является бизнесмен Тимур Миндич. По версиям следователей, Галущенко легализовывал средства из схемы через доверенных лиц, оффшоры, инвестиционные фонды и другие финансовые инструменты.