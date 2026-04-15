ВАКС продлил арест Галущенко: сколько будет сидеть в СИЗО фигурант дела "Мидас"
ВАКС продлил арест экс-министра энергетики Германа Галущенко до июня 2026 года. Залог в 200 млн грн остался без изменений, несмотря на предыдущее уменьшение.
Бывшему министру энергетики Герману Галущенко продлили арест. Размер залога оставили без изменений — он должен внести 200 млн грн., если хочет выйти из СИЗО.
Об этом сообщила пресс-служба ВАКС для РБК-Украина.
Герману Галущенко продлили арест: что известно
Высший антикоррупционный суд продлил меру пресечения Галущенко еще на два месяца в рамках дела «Мидас». Суд продлил срок содержания под стражей Германа Галущенко до 14 июня 2026 года.
Он может выйти под залог, если заплатит 200 млн гривен. Размер залога в прошлый раз уменьшили более чем в два раза — с 425 миллионов гривен.
Галущенко задержали в ночь на 15 февраля при попытке пересечь украинскую границу. Его сняли с поезда по запросу НАБУ и САП.
16 февраля Галущенко получил подозрение за возможное участие в схеме легализации капиталов через оффшоры и семейный инвестиционный фонд.
За время пребывания в должности Галущенко вместе с другими участниками схемы могли получить 112 млн долларов наличными. Часть средств успели легализировать.
Что известно о деле Галущенко
Напомним, в начале марта прокуроры заявили об отсутствии доказательств прямых разговоров бывшего министра энергетики Галущенко с другими участниками преступной организации.
«Мы подтверждаем тот факт, что прямых разговоров там, где было бы зафиксировано общение Галущенко с другими соучастниками преступной организации, где речь идет о фактах совершения преступлений Галущенко — нет», — заявил прокурор во время заседания.
Ранее в НАБУ не смогли должным образом обосновать подозрение Галущенко. Стало известно о путанице с позывными.
Перед этим Герман Галущенко заявил о непосильном залоге. Он сказал, что не сможет уплатить залог 425 млн грн.
Галущенко подозревают в масштабной коррупционной схеме в энергетике. По версии следствия, организатором схемы является бизнесмен Тимур Миндич. По версиям следователей, Галущенко легализовывал средства из схемы через доверенных лиц, оффшоры, инвестиционные фонды и другие финансовые инструменты.