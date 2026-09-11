ВАКС вынес приговор Юрченко: чем закончилось дело о взятке

Александр Юрченко / © УНИАН

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Высший антикоррупционный суд осудил действующего нардепа Александра Юрченко за вымогательство взятки за нужные законы.

Об этом сообщили в Центре противодействия коррупции (ГПК).

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ВАКС вынес приговор нардепу Юрченко — что известно

Суд приговорил нардепа к 9 годам тюрьмы с конфискацией всего имущества. Также ему запретили занимать должности в органах власти в течение трех лет. Коллегия судей ВАКС в составе Оксаны Олейник, Екатерины Сикоры и Веры Михайленко признала Юрченко виновным в совершении преступления.

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«Юрченко обвиняют в том, что он в завуалированной форме попросил передать ему через своего помощника Фищенко 10 тысяч долларов (плюшки) для себя и 200 тысяч для членов комитета за принятие изменений в законодательство в пользу иностранной компании», — отметили в ЦБК.

Дело рассматривалось с 2021 года. В 2024 году из-за смены судьи процесс начали сначала. Летом того же года возник риск еще одного повторного разбирательства, но судьи успели завершить слушание и вынести приговор.

В настоящее время приговор ВАКС не вступил в законную силу и может быть обжалован в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда. Александр Юрченко стал третьим действующим нардепом, получившим реальный срок от ВАКС.

Решение ВАКС по поводу нардепов — последние новости

Ранее суд приговорил депутата Анатолия Гунько к 4 годам тюрьмы. Политика сочли виновным в получении 85 тыс. дол. по махинации с государственными землями. Кроме того, осужденного ждет полная конфискация имущества.

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Также ранее ВАКС приговорил депутата Людмилу Марченко к 2 годам. Высший антикоррупционный суд признал необоснованными активами и изъял в государство имущество нардепки Людмилы Марченко более чем на 8,2 млн грн. Это пять квартир, права на еще одну квартиру и автомобиль Toyota Land Cruiser.

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