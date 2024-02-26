ВАКС взял под стражу Пашинского и назначил залог более чем в 272 млн грн: в НАБУ обнародовали важные факты (видео)

Высший антикоррупционный суд взял под стражу бывшего народного депутата, и.о. главы Администрации президента Украины и руководителя одного из комитетов Верховной Рады Украины Сергея Пашинского.

Следователь судья ВАКС частично удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, согласованное прокурором САП, и применил к бывшему депутату меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 272,520 млн грн залога.

Об этом сообщило Национальное антикоррупционное бюро Украины. В то же время в НАБУ собрали некоторые факты, свидетельствующие об обоснованности избранной меры пресечения.

Завладение арестованными нефтепродуктами на 967 млн грн: видео+схема

12 февраля 2024 года НАБУ и САП совместно с СБУ разоблачили преступную организацию, из-за деятельности которой на протяжении 2014-2018 гг. государство понесло убытки на сумму 967 млн грн.

Следствие установило, что в 2014 году суд наложил арест на 97 тыс. тонн нефтепродуктов, ввезенных в Украину с нарушением законодательства. Один из предпринимателей в сфере нефтяного бизнеса, который имел "нужные" связи в государственных и правоохранительных органах, совместно с чиновником Администрации президента Украины разработали схему завладения арестованным имуществом и создали для этого преступную организацию. Они добились передачи горюче-смазочных материалов государственному предприятию, на руководящие должности в котором назначили подконтрольных лиц. При этом топ-чиновник обеспечил контроль за базами хранения нефтепродуктов подразделениями МВД, действиями которых на местах руководили члены преступной организации.

В дальнейшем госпредприятие под предлогом "вынужденности продаж" в полном объеме реализовало сырье по заниженным ценам подконтрольной организатору схемы компании. Частично полученные за это средства вывели на счета других подконтрольных хозяйствующих субъектов, в то время как в государственный бюджет не поступило ни одной гривны. Общая сумма ущерба, нанесенного государству в результате реализации схемы, составляет 967 млн грн.

О подозрении сообщили шестерым лицам:

бывшему п.п. Главы Администрации Президента Украины, народному депутату Украины, руководителю одного из комитетов Верховной Рады Украины, соорганизатору 30;

предпринимателю, соорганизатору 30;

эксдиректору государственного предприятия;

экс-заместителю директора государственного предприятия;

менеджеру государственного предприятия;

руководителю частного общества.

Квалификация: ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Меры, направленные на установление полного размера ущерба, а также других причастных лиц, в том числе чиновников, продолжаются.

Схема завладения арестованными нефтепродуктами / Фото: НАБУ

Подробности совершения преступления – в видео:

Напомним, ранее Пашинский отреагировал на обвинение, он уточнил, что речь идет о подозрении за так называемое "хищение" топлива компании "Роснефть", которым в интересах россиян торговал предатель олигарх Сергей Курченко. По словам экснардепа, все "хищение" заключалось в конфискации этого топлива и передаче его на нужды ВСУ. Обвинения в свой адрес Пашинский отверг.

Читайте также ведущие новости дня: