ВАКС заочно арестовал экс-нардепа Иванющенко — детали

Иванющенко Юрий – бывший нардеп / © Корреспондент

Реклама

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) заочно избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для бывшего народного депутата Украины, соратника беглого президента Виктора Януковича, фигурирующего по делу о легализации незаконно полученных активов.

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура, а также «РБК Украина» называет имя Юрия Иванющенко.

Решение принял судья Андрей Бицюк, удовлетворив ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Реклама

«Ходатайство удовлетворить. Выбрать в отношении Иванющенко Юрия меру пресечения в виде содержания под стражей», — объявил судья.

Согласно постановлению суда, после задержания Иванющенко должен быть доставлен в суд для рассмотрения вопроса о применении меры пресечения.

В чем подозревают экс-нардепа

Известно, что бывший депутат от запрещенной «Партии регионов» Иванющенко подозревается в завладении 18 га земли под Киевом стоимостью более 160 млн грн.

Адвокаты Юрия Иванющенко сразу после объявления решения заявили о несогласии с ним и намерении обжаловать постановление в Апелляционную палату ВАКС. Полный текст решения будет объявлен 20 октября.

Реклама

Следствие считает организаторами сделки Юрия Иванющенко и соучредительницу строительной компании Stolitsa Group Владу Молчанову.

Накануне адвокаты активно выступали против ходатайства САП, утверждая, что Иванющенко не получил статус подозреваемого из-за ряда процессуальных нарушений со стороны следствия. Защита настаивала, что Иванющенко еще с 2014 года проживает во Франции. Его актуальное местонахождение якобы неизвестно.

Прокурор также сообщил, что обвинение строится на «косвенных доказательствах» причастности Иванющенко к инкриминируемому преступлению.

Напомним, соратник беглого президента Виктора Януковича Юрий Иванющенко, известный в бизнес-кругах как «Юра Енакиевский» (Юрий Иванющенко) не последовал примеру своего товарища и вместо РФ сбежал на Лазурный берег. По информации СМИ, Иванющенко периодически курсирует между Москвой, Дубаем и Монако.