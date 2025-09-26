Реклама

С начала вторжения фонд "Надежда" сконцентрировался на обеспечении больниц критически важным оборудованием. Среди переданного – аппараты МРТ, КТ, искусственные почки, гастро- и колоноскопы, УЗИ и рентген-аппараты, мониторы пациентов. Такую помощь получили больницы Краматорска, Павлограда, Покровска, Петропавловки, Торецкая, больница имени Мечникова, стабилизационные пункты, военные госпитали и институты по всей Украине.

Для спасения жизней раненых военных и гражданских граждан налажены поставки аппаратов EasyPulse швейцарского производителя Schiller. С начала полномасштабной войны фонд совместно с Валерием Дубилем и Алексеем Омельяненко передали более 200 таких устройств. EasyPulse автоматически проводит сердечно-легочную реанимацию в любых условиях.

Регулярная помощь поступает и Силам обороны Украины — всего с начала войны это тысячи единиц различного оборудования и техники. Наибольший приоритет – системы радиоэлектронной борьбы. Военные подразделения получили более 300 современных РЭБов с иммерсионным охлаждением и широким диапазоном частот. Они прикрывают логистику от атак вражеских FPV-дронов, защищают медицинский транспорт и эвакуационные группы, спасают жизнь бойцов. Кроме РЭБов, на передовую переданы тысячи беспилотников, станции управления БПЛА, Starlink-терминалы, генераторы и мощные зарядные станции, автомобили, тепловизоры, шлемы с камерами, компьютерная техника, маскировочные сетки и другое оборудование для защиты позиций.

Когда военные благодарят за генераторы — потому что это свет во время обстрелов, или за Starlink — потому что это связь, без которой нет координации, я понимаю, что мы делаем правильное дело. Но военные также говорят о другом: для части общества война вроде уже закончилась. мы будем рядом с ними », – отмечает Валерий Дубиль.

Помощь от фонда "Надежда", Валерия Дубиля и Алексея Омельяненко регулярно доставляется на самые горячие направления - Запорожское, Донецкое, Сумское, Харьковское и Херсонское, в подразделения Главного управления разведки под руководством Кирилла Буданова, Государственной пограничной службы Украины, боевые подразделения Национальной полиции, Нацгвардии и Оружия.