Валерий Залужный готовит новую книгу о войне: когда она выйдет

Одним из центральных сюжетов станет оборона Киева в 2022 году, однако это не будет мемуар, а скорее хроника событий.

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный сообщил, что в сентябре 2025 выйдет его новая книга, которая станет второй частью трилогии и продолжением "Моей войны".

Об этом он рассказал во время Лондонской книжной ярмарки, передает Hromadske.

Книги Валерия Залужного. / Фото: Hromadske.tv

По словам Залужного, в книге будут излагаться только факты и ключевые события без субъективных оценок или эмоций. Одним из центральных сюжетов станет оборона Киева в 2022 году, однако это не будет мемуар, а скорее хроника событий.

"Я не люблю мемуары. Хочу просто изложить факты такими, какие они есть, ведь однажды они станут частью истории", – пояснил он.

Также Залужный отметил, что работа дипломатом дает ему немного больше времени для написания книг, чем служба в армии. Все тексты он создает от руки, а потом их прорабатывает и редактирует его супруга.

Во время Лондонской книжной ярмарки Залужный получил в подарок издание украинских авторов. В этом году на мероприятии, несмотря на войну, были представлены 13 украинских издательств, некоторые из которых продолжают работать в условиях боевых действий.

Ранее Валерий Залужный заявил, что на нынешнем этапе войны с Россией количество потерь украинской армии критическое. Ситуация не лучше и в стране агрессорцы.