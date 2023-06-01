Валерий Залужный поделился редким фото со своей женой, с которой очень похож

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины, генерал Валерий Залужный поделился редким фото со своей женой Еленой.

Глава ВСУ крайне редко говорит о своей личной жизни. Известно, что он уже на протяжении многих лет женат и имеет двух дочерей. 24 июля 2022 года Залужный на странице Facebook опубликовал пост, который посвятил избраннице. В нем он поздравил жену с днем рождения и признался ей в любви.

Валерий Залужный с женой

Не так давно в интервью Дмитрию Комарову для его проекта о войне "Рік. За кадром" Залужный рассказывал, что с 2014 года очень редко видит своих родных:

"Семья меня с 2014 года почти не видела. Я рассказывал, не помню кому. А, скажу, главнокомандующему Вооруженными Силами Америки. Говорю, я летом, в июле 2014 года уехал. Вернулся через три месяца на две недели. Снова уехал. Вернулся через девять месяцев. Они меня не видели", – рассказывал глава ВСУ.

Валерий Залужный с женой

Залужный добавил, что его родные уже привыкли к такому графику и с пониманием относятся к его работе.

Отметим, что старшая дочь главнокомандующего Вооруженными силами Украины военная и служит в Киевском гарнизоне, а младшая в Одессе учится на медицинском и будет врачом по профессии.

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