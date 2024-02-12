Валерий Залужный показался с женой в бронежилетах на поле и растрогал Сеть

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный порадовал поклонников фото с женой Еленой.

Так, на своей Facebook-странице военнослужащий показал фотографию с Еленой, где на фоне поля они позируют в военной форме и бронежилетах. Валерий нежно обнимает свою возлюбленную одной рукой за плечи. И вместе они искренне улыбаются.

Валерий Залужный с женой / Фото: facebook.com/vzaluzhnyi

К слову, под публикацией собралось немало поклонников, произведших фурор в Сети. В частности, они оставили огромное количество теплых слов и пожеланий. Пользователи еще раз выразили свой восторг от отношений супругов. Впрочем, сам генерал не стал оставлять под фото никаких подписей.

Самые лучшие! Любим, уважаем, чтим! Вместе к Победе!

Вместе навсегда! Народная любовь с вами!

Спасибо! Хорошая семья! Светлые люди!

Образцовая пора! Вдохновляете. Счастье на долгие лета!

Напомним, недавно поддержать экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного при получении важной награды от Президента пришла его супруга. Так, Елена восхитила сдержанным образом во время церемонии в Мариинском дворце.

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