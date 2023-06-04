Валерий Залужный в молодости и сейчас: как изменился главнокомандующий ВСУ

Предлагаем посмотреть, как с годами изменился военный.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины, генерал Валерий Залужный — один из самых известных украинских военных.

За время полномасштабной войны он стал народным героем, а в СМИ его прозвали "железным генералом".

Редакция сайта ТСН.ua предлагает узнать, как с годами менялся Валерий Залужный, как он построил карьеру и что известно о его личной жизни.

Детство, юность и образование

Валерий Залужный родился 8 июля 1973 года в Житомирской области. Его семья – военнослужащие, поэтому он с детства мечтал стать военным.

Валерий Залужный в детстве / Фото: Фото из социальных сетей

Валерий Залужный / Фото: Фото из социальных сетей

Сначала будущий военный после школы окончил Новоград-Волынский машиностроительный техникум, а затем, в 1997 году, поступил в Одесский институт Сухопутных войск, чтобы осуществлять детскую мечту.

Валерий Залужный / Фото: Фото из социальных сетей

Военный много учился. Залужный окончил Национальную академию обороны Украины в 2007 году, Национальный университет обороны Украины имени Ивана Черняховского в 2014 году, а в 2020 году окончил магистериум Острожской академии. Что интересно, из вузов Валерий Залужный выпускался с отличиями.

Валерий Залужный в студенческие годы / Фото: Фото из социальных сетей

Карьера военного

Параллельно с учебой Валерий Залужный строил успешную карьеру военного. Он поднялся по службе от командира взвода к командиру батальона.

Валерий Залужный / Фото: Фото из социальных сетей

В 2007 году военный получил должность первого заместителя командира 24-й отдельной механизированной бригады в Яворове, а два года спустя Залужный стал командиром 51-й отдельной механизированной бригады.

В 2014 году военный стал заместителем командира сектора "С", который формировался в Донецкой области. В 2017 году Залужный был назначен первым заместителем командующего войсками Оперативного командования "Захід", а в 2018-м — первым заместителем командующего Объединенными силами.

Главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерий Залужный стал в 2021 году по указу президента Владимира Зеленского.

Валерий Залужный / Фото: Фото из социальных сетей

Личная жизнь Валерия Залужного

Главнокомандующий ВСУ женат. Его жену зовут Елена, супруги состоят в браке более 20 лет.

Валерий Залужный с женой / Фото: Фото из социальных сетей

Валерий Залужный с семьей / Фото: Фото из социальных сетей

Также у пары есть две дочери. Старшая дочь уже работает военнослужащей. Младшая не пошла по стопам папы, поэтому учится в медицинском институте.

Валерий Залужный с дочерью / Фото: Фото из социальных сетей

Валерий Залужный с дочерью / Фото: Фото из социальных сетей

Валерий Залужный во время полномасштабной войны

В ходе полномасштабного российского вторжения Валерий Залужный проявил эффективность в командовании ВСУ. Его действия подробно анализируют мировые и украинские военные эксперты.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный

2022 Валерий Залужный вошел в список самых влиятельных людей мира по версии журнала Time.

Валерий Залужный

Украинцы тоже положительно оценивают Валерия Залужного. В 2022 году социологическая группа "Рейтинг" провела опрос среди украинцев, по результатам которого Главнокомандующий ВСУ занял десятое место "Народного ТОПа".

Также Валерию Залужному посвятили песни, в частности музыкант Oisho BTZ — "Залужний мутить двіж", а группа "Енджі Крейда" — "Залужний".

Народное творчество проявляется и в мемах. Так, Валерий Залужный неоднократно становился героем шуток, как он выгоняет оккупантов из украинских земель.

Мем о Валерии Залужном / Фото: Фото из социальных сетей

Мем о Валерии Залужном / Фото: Фото из социальных сетей

Читайте также: