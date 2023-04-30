Вальпургиева ночь 2023: когда день ведьмы, что этот праздник означал у славян, традиции и гадания

Старославянский праздник Вальпургиева ночь все еще празднуется некоторыми украинцами, поддерживающими традиции своих предков. Когда день вольмы и что значит Вальпургиева ночь – читайте в материале ТСН.ua.

Ночь на 1 мая у наших предков славян была известна как Вальпургиева. По древним легендам, в этот период открывается дверь в потусторонний мир, чтобы вся нечисть могла собраться на шабаш. Что означает Вальпургиева ночь и как гадали наши предки?

Что значит Вальпургиева ночь: история

По народным легендам, в VIII веке на территории современной Германии жила монахиня, которую звали Вальпурга. Она прибыла из Англии, чтобы основать монастырь Хайденхайм. В те времена на этих землях было полноценное влияние язычества, однако Вальпурга пыталась распространить христианство, продолжая миссию своего отца.

Неизвестно, что именно стало толчком, но вскоре монахиня стала ведьмой, которая была известна далеко за пределами монастыря. Вальпура спасала местных жителей от болезней, эпидемий, голода, считалась покровительницей крестьян и рожениц. Однако женщина все же продолжала заниматься просвещением, несла христианство в массы, в частности, была известна своим духовным и интеллектуальным трудом. Вальпура свободно владела несколькими языками, описывала жизнь известных людей. Примерно в 780 году праздник умер, но его мощи оставались нетленными и мироточили.

1 мая католики чтят память святой Вальпуры, которая к колдовству и магии особого отношения не имела. А ошибка в названии у древних славян возникла по другой причине, которую большинство историков считают достаточно банальной.

Праздник Бельтайн — почему вдруг он стал Вальпургиевой ночью

Кельтский праздник Бельтайн историки связывают с Вальпургиевой ночью / Фото: commons.wikimedia.org

У древних кельтов 1 мая существовал праздник, называвшийся Бельтайн. Связано оно было с животноводством, а именно выведением скота на летние пастбища.

Главным ритуалом Бельтайна было разжигание костра на возвышенностях. У огня проводили ритуалы друидов, читали заговоры и приносили жертвы. Такие церемонии преследовали две цели:

защита и очищение – чтобы уберечь жителей от грома с молнией, болезней, града, заговоров, злых чар;

почитание сил природы и бога Солнца – чтобы стада оставили невредимыми, получить от скота большой приплод, а на полях хороший урожай.

Сначала кельты приносили в жертву людей, затем животных, а впоследствии (с XIX века) стали использовать в качестве даров богам освященный в церкви хлеб или пироги.

По утверждениям историков, именно в эту дату на метле садились ведьмы и летали над поселениями, пытаясь помешать людям встретить весну. Именно поэтому эту ночь стали называть ведьминской. Затем появилось название "Вальпургиева" в результате исторической ошибки.

Как праздновали Вальпургиеву ночь в Украине

О Вальпурге наши предки никакого представления не имели, а в ночь на 1 мая праздновали Живин день, чествуя покровительницу Рода и Целебной силы — богиню Живу. Интересно, что у древних славян слово "жизнь" звучало как "живот", то есть "живое тело".

В эту дату проводились языческие обряды, чтобы почтить богов, дарящих плодородие земли. Ритуалы были чем-то похожи на кельтские. Например, разжигание костра, через которое девушки и парни перепрыгивали, чтобы очистить тело и душу. А молодые девушки брали в руки метлу и заметали все вокруг, чтобы прогнать нечистую силу.

Также женщины ходили в лес, чтобы собрать целебные травы. Считалось, что они обладают особыми магическими свойствами именно в ночь на 1 мая. Было принято посыпать порог дома песком, чтобы ведьмы не могли ступить внутрь. В доме же зажигали все свечи для защиты дома от нечистой силы.

Как гадали в Вальпургиеву ночь

Как гадали в Вальпургиеву ночь? / Фото: Pexels

Эта дата — отличная возможность для общения с потусторонним миром, поэтому девушки часто гадали в ночь на 1 мая.

На жениха и замужества : перед тем, как ложиться спать, просили у высших сил показать во сне суженого; писали на листочках 12 разных мужских имен, заворачивали в трубочку и прятали под подушку, чтобы к утру достать один листочек; брали изображение любимого человека, зажигали церковную свечу и долго всматривались в мужчину, потом капали немного воска и произносили "Пусть пламя свечи горит и разжигает твои чувства ко мне. Полюби меня, как и я люблю тебя", после этого прятали изображение в уютное место.

: По желанию и богатству: сначала выбирали стихию, к которой будут обращаться (земля или вода), потом бросали в реку или закапывали в грунт кусочек мяса, думали о желаемом и произносили "Земля (Вода), прошу тебя, сделай так, чтобы я……"; покупали новый кошелек, рвали несколько листочков и клали внутрь, произнося "Сколько листьев растет на деревьях, пусть столько денег будет в моем кошельке", затем листья клали в мешочек из ткани и прятали так, чтобы никто не нашел.



Читайте также: