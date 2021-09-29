Валюту ввозили из Турции: в Одеcи иностранца и копа будут судить за продажу фальшивых долларов

Валюту ввозили из Турции: в Одеcи иностранца и копа будут судить за продажу фальшивых долларов

Мужчинам грозит до 10 лет тюрьмы.

Работники прокуратуры завершили досудебное расследование по делу бывшего полицейского из Киева и иностранца, который попал в санкционный список СНБО.

Их обвиняют в продаже фальшивых долларов на территории Украины, сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

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По версии следствия, 25-летний гражданин соседнего государства и 26-летний полицейский из Киева продавали на территории Украины поддельные доллары США. Фальшивую валюту фигуранты дела ввозили из Турции.

Правоохранителям удалось задокументировать факт продажи 1000 поддельных долларов. Обоим мужчинам инкриминируют нарушение ч. 2 ст. 199 Уголовного кодекса Украины. Им грозит от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Иностранца включили в санкционный список Совета национальной безопасности и обороны как лицо, которое угрожает национальным интересам и безопасности Украины. Кроме того, параллельно с делом об обороте фальшивых денег суд рассматривает обвинительный акт о хулиганстве с участием мужчины.

Напомним, что в Запорожье неизвестный обокрал большой ювелирный магазин. Он вынес более 1 млн евро.

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