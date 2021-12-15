"Вам доступна выплата COVID-19": в Украине мошенники придумали способ, благодаря которому люди могут потерять тысячи гривен

"Вам доступна выплата COVID-19": в Украине мошенники придумали способ, благодаря которому люди могут потерять тысячи гривен

Мошенники создали Интернет-ресурс, похожий на официальный сайт Минздрава.

В Украине активизировались смс-мошенники. На телефоны украинцев поступают сообщения со ссылками на сайт Минздрава.

Об этом пользователи пишут в социальных сетях.

Как стало известно, на телефон украинцев мошенники отправляют сообщения, которые на первый взгляд могут показаться уведомлениями из официальных источников. Сейчас, например, не чистые на руку граждане отправляют смс с текстом:

“Вам доступна выплата COVID-19. Сумма выплаты — 1000 гривен. Подтвердите перевод”, — говорится в смс.

Ниже мошенники прикрепляют ссылку на Интернет-ресурс, адрес которой визуально похож на официальный сайт МОЗ. Кликнув на него, человеку приходит еще одно сообщение, однако уже с кодом для списания средств с карты жертвы.

Фото із соцмереж

"Людям стали приходить такие сообщения. Ни в коем случае не переходите и не заполняйте форму. В случае заполнения, приходит код от банка на списание средств с карты", — написала на своей странице пользователь Лидия Сафронова.

Напомним, что в Киеве женщина чуть не стала жертвой банковских аферистов. Мошенники знали ее личные данные, счета и едва не выманили у нее 20 тысяч гривен.

Читайте также: